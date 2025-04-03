İzmir'de Kupa Voley finali başlıyor

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Kupa Voley Dörtlü Finali yarın İzmir'de başlayacak. İzmirliler, filede Avrupa'nın en güçlü takımlarını kupa mücadelesinde izleme imkanı bulacak. Halkapınar Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, 18.30'da ise Eczacıbaşı Dynavit -VakıfBank maçları oynanacak. Yarı final bilet fiyatları 500, 750 ve 1000 TL'den satışa sunuldu. Biletleri tükenen final karşılaşması ise cumartesi günü aynı salonda 16.00'da başlayacak.

Kupa Voley'de şampiyon olacak takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Kupa Voley'de VakıfBank ve Eczacıbaşı 9'ar kez kupaya uzanırken, Fenerbahçe kupayı kez müzesine götürdü. Türk Hava Yolları'nın ise şampiyonluğu bulunmuyor. İzmir'de en son 2 yıl önce Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen Kupa Voley Dörtlü Finali'nde VakıfBank, finalde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.