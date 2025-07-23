İzmir'de kuraklık alarmı: İZSU'dan su tasarruf çağırısı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, iklim krizinin etkileriyle birlikte İzmir’in son dört yılda mevsim normallerinin altında yağış aldığına işaret etti.

Bu durumun kentteki su kaynaklarını ciddi biçimde azalttığı belirtildi. Kurum, geçen hafta itibarıyla Gördes Barajı’nda suyun tükendiğini, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin ise tarihinin en düşük düzeylerine gerilediğini bildirdi.

İSZU tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Abonelerimizin dikkatine. Kentimiz üst üste 4. kurak yılını yaşıyor. İklim krizinin olumsuz etkileri nedeniyle 4 yıldır mevsim normallerinin altında yağış alan kentimizin su kaynakları önemli ölçüde azaldı.

Geçen hafta itibarıyla büyük yüzeysel su kaynaklarımızdan biri olan Gördes Barajı’ndaki su tükenirken, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi ise tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Bu nedenle, su üretimini artırmak kadar su tüketimini azaltmak da bir zorunluluk hâline geldi.

Bu kapsamda uzun bir süredir yeni su kuyuları açarak su üretimini artırırken, yoğun su tüketilen belediye park-bahçe aboneliklerini de geçici olarak iptal etme çalışmalarını başlattık. Ancak kesintisiz su hizmeti verebilmek için suyun en az yüzde 10 daha tasarruflu tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle içme suyumuzun yüzde 82’sini tüketen konut ve işyeri aboneleri başta olmak üzere tüm abonelerimizi suyu daha tasarruflu kullanmaya çağırıyoruz."