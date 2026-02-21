İzmir'de laiklik için yürüyüş: Karanlığa teslim olmayacağız

İzmirliler, laiklik, özgürlük ve demokrasi için bir araya gelerek yürüdü. Alsancak Penguen Kitabevi önünde buluşulan eylemde Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyüş gerçekleşti.

Yoğun yağış altında gerçekleşen yürüyüşe, yüzlerce yurttaş destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Yazar Zeynep Altıok Akatlı "Bugün burada cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik ilkesini savunmak için buradayız. Ne acıdır ki anayasanın değişmez ilkelerinden laikliği savunmak mecburiyetinde kalıyoruz. Gerici uygulamalar toplumumuz için büyük bir yıkımın başlangıcıdır. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür" dedi.

Altıok, "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Ülkemiz kimliklere, dinlere bölünerek herkesin inancı üzerinden ayrıştığı bir yere gitmektedir. Komşu ülkelerin bu ayrışmalarla nereye geldiği gözümüzün önündedir. Laiklik tüm yurttaşların eşit varlığının bir teminatıdır. Laiklik de her hak savunusu gibi kriminalize edilmek istenmekte. Laikliği savunanlar din düşmanlığıyla suçlanarak hedef gösteriliyor. Oysa laiklik tüm inançlar için özgürlük güvencesidir. Herkesin inancına saygılı bir koruyucu kalkandır. Hiç kimsenin inancı nedeniyle dışlanmayacağı, inanç dayatmalarının başkasının tercihi nedeniyle ayrıştırılmaması için eşit ve bir arada yaşam düzeni için elzemdir" diye konuştu.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerin ivme kazandığını vurgulayan Altıok, "Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı birilerinin provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların suçlu gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. Siyasi partilerin kapılarına şeriat yazılamaları yazanlar dışarıdayken laiklik pankartı asanlar ev hapsindedir. Bu baskılar, iktidarın bir tercihi olarak görülmektedir. Hep birlikte cumhuriyeti ve laikliği savunacağız. Türkiye’nin kaderi Ortadoğu’nun kaderi olmasın. Bu karanlığa teslim olmayacağız" dedi.

Eyleme katılan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Bu topraklarda iyilikten ve güzellikten yana ne varsa onun yaratıcısı, onun parçası olan onurlu, yurtsever aydınlarımıza, bilim insanlarına, sanatçılara, alkışlarımızı gönderiyoruz. Onlar, memleketin aydınlık geleceğine sahip çıkmaktan bir dakika bile geri durmamış insanlardır. Bir selam da laikliği savundukları için cezalandırılan, üç SOL Gençlik'ten, üç partili arkadaşımız haftalardır ev hapsinde. Onlara da selam gönderiyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR KUVVET BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

İşleyen sözlerine şöyle devam etti: "Bu sese sahip çıkan laikliği ve demokrasiyi savunan, milyonlar var. Onlarla biriz, onlarla güçlüyüz. İktidar sahipleri gündemi saptırmaya çalışıyor. Yoksul insanların temiz inançları arkasına saklanmaktan vazgeçin. Halkın kalbine kin ve nefret ekmekten vazgeçin. Bize gelince ömürler boyunca sizin ayrıştırdığınız emekçi yoksul halkın, Alevi’si Sünnisi, Kürdü Türkü gecelerinde aç yatılmayan gündüzlerinde sömürülmeyen bir ülkede özgürce birarada yaşasın diye mücadele ettik. Bunu için mücadeleye, sizin kötülükle zehirlemeye çalıştığınız halkımızın kalbine iyiliği, güzelliği ekmeye size rağmen devam edeceğiz. Asla size teslim olmadık ve asla teslim olmayız. Hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremez."

İşleyen, "Doğru kimmiş, haklı kimmiş; cesaretleri varsa çıkıp bunlara cevap versinler" dedi ve ekledi: "Bir öğün yemek vermediğiniz, MESEM’lerde sermayenin ölüm çarkına ittiğiniz çocukların önüne ramazan çetelesi mi koymak doğru? Özelleştirdiğiniz okulların dışında ittiğiniz, yoksul çocukları tarikatların eline bırakmak mı, protokol sayılarıyla gururlanmak mı doğru?"

"RÜZGAR EKENLER FIRTINA BİÇER"

İşleyen şu ifadeleri kullandı:

"Medeni kanuna göz dikip, meclise taştığınız hizbullaçılar eliyle kadınların nasıl doğrucağı hakkında ahkam kesmek mi doğru? Yanınızda zenginleşmiş, küstahlaşmış, şımarıklaşmış azınlığın bu ülkenin her karışında alın teri olan emeklilere sefalet ücretini dahi çok görüp, onları hırsızlıkla suçlaması doğru? Size itiraz etti diye gençleri yurtlarında atmak, okullarından sürmek mi doğru? Bu mu sizin doğrunuz? Doğru olan, haklı olan biziz. Doğru olan bu ülkenin emekçileridir. Savunduğumuz her şeyi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Biz bu memleketi çıkarsız seviyoruz.Bizim arkamızda ABD yok. Bizim arkamızda NATO yok. Bizim arkamızda para babaları yok. Biz savunduğumuz her şeyi çıplak ellerimizle, birbirimize sarılarak, dayanışma içinde savunmaya devam ediyoruz ve bundan vazgeçmeyiz. Laikliği sonuna kadar savunacağız. Bu ülkenin tarikatların ve cemaatlerin ülkesi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Çocukları tarikatların eline bırakmayacağız. Emekçilerin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Tek adam rejimine razı gelmeyeceğiz. Her yerde birleşe birleşe yürüyeceğiz. Yeni bir Türkiye’yi demokratik ve adil bir şekilde hep beraber kuracağız. Ve bilsinler: Rüzgâr ekenler fırtına biçer; biz fırtınalar koparta koparta yürümeye devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun."