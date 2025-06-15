İzmir'de LGS heyecanı başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavı için İzmir'de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi.

MEB'in açıklamasına göre, bu yıl toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

'HEYECANLIYIM'

İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren Tuğberk Gülümser (14), sınava çok iyi hazırlandığını belirtip, "Tempolu bir şekilde sınava hazırlandım. Bugün de heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuç alırım. Hedefim güzel bir lise tutturmak. Bilgisayar bölümü kazanmak istiyorum. En çok matematik dersinde zorlanıyorum. Fen Bilimleri dersinde zorlanmıyorum. Geçen yılki sınav, denemelere göre daha kolaydı. Yine de zor sorular vardı. Umarım bugün fazla zorlanmam" dedi.

'HAZIRLIK SÜRECİ BİRAZ ZORLU GEÇTİ'

Çocuğunu sınava getiren velilerden 2 çocuk annesi Şebnem Gülümser de "Tüm ebeveynler gibi biz de heyecanlıyız. Tüm çocukların isteklerinin gerçekleşmesini dilerim. Umarım, kolay ve rahat bir sınav geçirirler. Hazırlık süreci biraz zorlu geçti. Özellikle Fen Bilimleri dersine güzel hazırlandı. Umarım hepsi için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.