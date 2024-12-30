Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de lise öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin okul müdürü açığa alındı

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Aralık'ta okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu Yağmur Özçelebi isimli 9. sınıf öğrencisinin öldüğü olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.

Güncel
  • 30.12.2024 10:11
  • Giriş: 30.12.2024 10:11
  • Güncelleme: 30.12.2024 10:11
Kaynak: AA
İzmir'de lise öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin okul müdürü açığa alındı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BirGün'e Abone Ol