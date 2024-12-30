İzmir'de lise öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin okul müdürü açığa alındı
İzmir'in Buca ilçesinde 26 Aralık'ta okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu Yağmur Özçelebi isimli 9. sınıf öğrencisinin öldüğü olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, tır sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.