İzmir'de lüks sitede çıkan yangın korkuttu

İzmir'de, Folkart isimli lüks sitenin 14'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangının büyüme ihtimaline karşılık site boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Bornova ilçesi 364/11 Sokak'ta bulunan Folkart isimli lüks sitede meydana geldi.

Sitenin C bloğunun 14'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bütün site boşaltılırken, polis yolu çift yönlü kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangının söndürülmesinin ardından site sakinleri evlerine girerken, trafik akışı da normale döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.