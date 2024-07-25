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İzmir'de maden ocağındaki direkler devrildi: 3 işçi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan maden ocağında eskiyen ahşap tahkimatların değiştirilmesi sırasında bazı direkler devrildi. Devrilen direklerin altında kalan 3 işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 25.07.2024 13:15
  • Giriş: 25.07.2024 13:15
  • Güncelleme: 25.07.2024 13:15
Kaynak: AA
İzmir'de maden ocağındaki direkler devrildi: 3 işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde maden ocağında ahşap tahkimat direklerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Emirli Mahallesi'ndeki maden ocağında eskiyen ahşap tahkimatların değiştirilmesi sırasında bazı direkler devrildi.

Devrilen direklerin altında kalan 3 işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ocakta herhangi bir göçük durumunun olmadığı belirtildi.

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