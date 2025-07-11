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İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında alındı

Ajans Haberleri
  • 11.07.2025 13:28
  • Giriş: 11.07.2025 13:28
  • Güncelleme: 11.07.2025 13:29
Kaynak: AA
İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde hazır beton tesisindeki patlama sonucu çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mordoğan Mahallesi Kayadibi mevkisinde faaliyet gösteren hazır beton tesisinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesiste çıkan yangın makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ile kara ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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