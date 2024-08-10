İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü alanda; 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
Yangın söndürülmeye çalışılıyor.