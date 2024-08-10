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İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü alanda; 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Güncel
  • 10.08.2024 17:15
  • Giriş: 10.08.2024 17:15
  • Güncelleme: 10.08.2024 17:18
Kaynak: AA
İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Fotoğraf: AA

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.

Yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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