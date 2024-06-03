İzmir'de makilik alandaki yangına ilişkin 2 kişi yakalandı
İzmir'in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangının, izinsiz hafriyat ve atık toplama yapan 2 kişinin plastik kablo atıklarını yakmaları sonucu meydana geldiğini belirledi.
Jandarma, şüphelileri gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Haziran'da Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yangın 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.