İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın

İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 30.07.2024 11:56 Giriş: 30.07.2024 11:56

Güncelleme: 30.07.2024 12:01 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA