İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın
İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: ANKA
İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menemen'in Göktepe Mahallesi'nde orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10.20’de ilk müdahale yapıldı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.