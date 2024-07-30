İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

Güncel 30.07.2024 11:56 Giriş: 30.07.2024 11:56

Güncelleme: 30.07.2024 14:21 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA