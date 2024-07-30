İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın kontrol altına alındı
İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.
İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Saat 10.10’da çıkan yangına 10.20’de ilk müdahale yapılırken yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonuç verdi.
Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.