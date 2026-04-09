İzmir'de Meslek Fabrikası için direniş sürüyor: Cemil Tugay'ın fabrikaya girişine engel!

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından başlayan direniş devam ediyor.

Meslek Fabrikası'nda nöbet sürerken, Başkan Tugay’ın keşfe gelen mahkeme heyeti ile birlikte fabrikaya giriş yapmaya çalışması polis engeline takıldı. Mahkeme Başkanı'nın Tugay’ın girişine izin vermesine rağmen içeri alınmayan Tugay, alanda görevli memura, "Şu anda benim burada olmam tehlikeli mi?" diye sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası ve içindeki demirbaş niteliğindeki donanıma hukuka aykırı biçimde el konulması nedeniyle fabrika içerisindeki mevcut durumun tespitini talep etmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay başvurucu kurum adına “asil” sıfatıyla hâkim nezaretinde bugün sabah 10.00 sıralarında Meslek Fabrikası’na girme talebini ilettikten sonra mahkeme heyeti ile birlikte kapıda bekletildi. Polis, Tugay’ı içeriye almadı.

Kısa süre sonra Mahkeme Başkanı, Cemil Tugay ve belediye avukatlarıyla birlikte içeri girileceğini ve tespit işlemlerine başlanacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in simge yapılarından Meslek Fabrikası, 1926 yılında belediye mülkiyetine geçmiş, 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 17 milyon TL’lik yatırımla restore edilerek kentin en önemli eğitim ve istihdam merkezlerinden birine dönüştürülmüştü.

Ekim 2025’te Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belediyeye bildirim yapmadan binayı kendi üzerine tescil ettirmesiyle büyük bir mülkiyet krizinin merkezi haline geldi. Bu durumu "hukuksuz el koyma" olarak niteleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı tapu iptal davasında, Mart 2026 başında verilen "ihtiyati tedbir" kararı Vakıflar’ın itirazı üzerine 10 Mart’ta kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü, binanın 23 Mart 2026 tarihine kadar boşaltılması için belediyeye resmi tebligat gönderdi.