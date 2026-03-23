İzmir'de Meslek Fabrikası'na yargı freni, Namazgâh Hamamı'na vakıf pençesi

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önünde nöbete başladığı Meslek Fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tugay’ın bina önünde başlattığı nöbet sürerken, tahliye kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Tahliye iki hafta ertelendi. Halkapınar’daki tarihi yapı önünde konuşan Tugay, süreci “hukuksuz” olarak nitelendirdi. Bayram öncesi gönderilen tebligatla binanın kısa sürede boşaltılmasının istendiğini belirten Tugay, mülkiyetin tarihsel sürecine dikkat çekti. Yapının 1908’de özel kişilerce inşa edildiğini, 1926’da ise Mustafa Kemal Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırıldığını hatırlatan Tugay, “Bu konu çözülene kadar buradan gitmeyeceğim” dedi.

AKP’li vekillere seslenen Tugay, “Vakıflara mı hizmet ediyorsunuz, İzmir’e mi?” sözleriyle tepki gösterdi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de tartışmaya dahil olarak, Meslek Fabrikası’nın vakıf tarafından inşa edildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığını açıkladı. Akşam saatlerinde Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındığı duyuruldu. Kararla birlikte tahliye işlemi 2 hafta süreyle askıya alındı.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kentteki taşınmazlara yönelik adımları tartışmayı büyüttü. Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane yapılarıyla başlayan süreçte şimdi de Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırıp restore ederek kente kazandırdığı hamamın mülkiyeti, başka bir vakıf adına tescil edildi. Belediye, yeniden ihaleye çıkmaya hazırlanırken alınan karar tepki çekti.

BELEDİYE RESTORE ETMİŞTİ

Özel mülkiyete ait Namazgâh Hamamı 2009’da kamulaştırılmış, tüm maliklere ait hisselerin tamamı 2013 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16’ncı yüzyıla tarihlenen yapıyı 2018 yılında 1,2 milyon lira kaynak ayırarak restore ettikten sonra harap haldeki yapı kente kazandırılmıştı. Agora Kazı Alanı yanındaki bin 63 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın orijinal hali korunmuştu.

2886 Sayılı Kanun kapsamında ihaleyi kazanan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na 3 yıllığına teslim edilen yapının kira sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, yeniden ihaleye çıkma aşamasındayken bu kararla karşılaştı. Binanın 16 Mart 2026’da Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edildiği öğrenildi.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can'ın da göreve getirilme süreci de yeniden tartışma konusu oldu. 2023 Genel Seçimlerinde AKP'nin Uşak Milletvekili aday adayı olan Can, aday gösterilmemiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştı.