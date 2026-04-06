İzmir'de Meslek Fabrikası’nda abluka: Polisten biber gazlı müdahale

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan dört binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri ile ilgili başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen binalar arasında bulunan ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası için verilen tahliye süresine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Mart’ta nöbet başlatılmış ve süreç iki hafta ertelenmişti.

Tahliye süresi bugün sona ererken sabah saatlerinde Meslek Fabrikası önüne polis ekiplerince barikat kuruldu ve binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

Binada yer alan ve aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile Genel Sekreter Zeki Yıldırım'ın da bulunduğu büyükşehir personelinin çıkışına izin verilmediği ifade edildi.

POLİSTEN MESLEK FABRİKASI ÖNÜNDE TOPLANANLARA BİBER GAZLI MÜDAHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrine devredilmesi nedeniyle sabah polis tarafından giriş çıkışları engellenen Meslek Fabrikası önünde arbede çıktı.

Belediye bürokratları ve kurum çalışanları nöbete başladı.

Alana siyasiler de gelirken Meslek Fabrikası önüne gelen CHP İzmir Milletvekillerinin içeriye girmesine izin verilmemesi arbedeye neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan kapı önünde polis tarafından engellendi.

Bunun üzerine alandaki yurttaşlar polis bariyerlerini yıktılar. Polis ise kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Vekiller ile emniyet güçlerinin müzakeresi sonuç vermezken alana TOMA da getirildi.

BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA

Başlatılan tahliye işlemleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan meslek fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Bu haksız hukuksuz uygulamanıza karşı açtığımız dava devam etmesine rağmen, alelacele belediye hizmet binamızı boşalttırmak ve verilen hizmeti durdurmak için ne uğraştınız. %100 haksız olduğunuz, sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir’in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütünün “Tek Sağlık Zirvesine” konuşmacı olarak davet edilmiştim. Dün akşam geldiğim Lyon şehrinden, konuşmamı yapamadan ilk uçakla İzmir’e geri dönüyorum. Buradaki herkes neden buraya geldikten bir kaç saat sonra, konuşmamı yapamadan, toplantıya katılamadan döndüğümü soracak; Onlara bu durum nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Türkiye böyle bir ülke değildi. Ne çok şeyi kaybettirdiniz ülkemize. Bir toplantı ne kadar önemli diyebilirsiniz. Ama böyle böyle kaybediliyor ülkemizin itibarı ve ülkemize dair güven. Çok üzgünüm. Haklarımızın ve hukukun tamamen ayaklar altına alındığı belli bir siyaset mensuplarınca sahiplenilmiş bu zorbalığa karşı elbette razı olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Şehrimizi, insanlarımızı, haklılığımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun.”