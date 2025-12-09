İzmir'de metro arızası; seferler durduruldu

İZMİR Metro Bornova İstasyonu'nda metro treni arıza yaptı. Trendekiler tahliye edilirken, seferler durduruldu, arızanın giderilmesi için istasyon kapatıldı.

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro treni, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda arıza yaptı. Trendeki vatandaşlar tahliye edilirken, metro seferleri durduruldu. Rayda da hasar olduğu görüldü İzmir Metro A.Ş. ekipleri, çalışma başlattı. Bornova İstasyonu arızanın giderilmesi için kapatıldı. Yolcular ise, otobüs duraklarına yönlendirildi.

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)