İzmir'de Metro AŞ’de toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde bir toplu sözleşme daha anlaşmayla noktalandı. Metro AŞ ve Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı.

Görüşmeler sonucunda, Metro AŞ çalışanlarına 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral imzaladı.

“TOPLU SÖZLEŞMELERDE İSTİKRAR SÜRÜYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzelman, İzenerji ve İzdeniz’de olduğu gibi aynı zam oranının kabul edildiğini hatırlatarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hem işçilerimizin haklarını hem kurumun mali disiplinini korumayı hedefliyoruz. Bu sözleşmede de aynı istikrarı sürdürdük. Bundan dolayı çok mutluyum. Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” diye konuştu.

TUGAY: HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

İmzaların atılmasının ardından gece vardiyasındaki personele de seslenen Başkan Tugay, “Sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz de zorluklar içinde bir dengede tutmaya çabalıyoruz. Daha iyi olmak için hep beraber kurumumuza sahip çıkacağız. Sizlere inanıyorum. Fedakarca çalıştığınıza, kamu çalışanı olarak üzerinize düşeni yaptığınıza inanıyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.