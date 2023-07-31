İzmir'de metro ve tramvay çalışanları iş bıraktı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Tarafların, aralarında refah payı ve enflasyon farkının da yer aldığı başlıklar üzerine uzlaşamaması sebebiyle, metro ve tramvay çalışanları saat 05.00'ten itibaren seferleri durdurdu. İzmir'deki yurttaşlar ise belediye otobüslerine kullanmak zorunda kaldı.

İzmir'de 625 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından kentte metro ve tramvay çalışanları greve gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda tarafların refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.

Anlaşmanın sağlananamaması üzerine kentte sabah saat 05.00’ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen yurttaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.

HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Grev kararı hakkında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, şunları söyledi:

“Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Son dakikaya kadar elimizi uzattık, kapımızı açık tuttuk. Bu saatten sonra grev kararımızı alsak da yine kapımız açık. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. Hodri meydan diyoruz. Bizi bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar, zorda bırakanlar bundan sonra düşünsün. Şimdi hep beraber halaylarla alkışlarla grev uygulama ilanımızı asıyoruz."





