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İzmir'de mezar taşlarına zarar veren 2 kişi tutuklandı

İzmir'de geçtiğimiz gün Çiğli’deki Büyükçiğli Mezarlığı’na zarar veren iki kişi tutuklandı.

Güncel
  • 19.02.2025 13:10
  • Giriş: 19.02.2025 13:10
  • Güncelleme: 19.02.2025 13:17
Kaynak: AA
İzmir'de mezar taşlarına zarar veren 2 kişi tutuklandı
Fotoğraf: ANKA

İzmir'in Çiğli ilçesinde mezar taşlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki mezar taşlarına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.B. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin inşaat işçisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlığın onarılması için çalışma başlattı.

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