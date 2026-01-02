Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 02.01.2026 13:19
Kaynak: AA
İzmir'de midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

B.İ. (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Kuşçuburun Mahallesi'nde trafik ışıklarına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye (26) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Şenli'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

