İzmir'de Migros depo işçilerine destek yürüyüşü

İstanbul’da 23 Ocak Cuma günü başlayan ve 12 ilde 20 depoya yayılan Migros depo işçilerinin direnişine İzmir’de destek yürüyüşü düzenlendi. Karşıyaka İZBAN durağında bir araya gelen kitle, Karşıyaka Çarşısı’nın sonuna kadar sloganlarla yürüdü. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, Migros yönetiminin sunduğu yüzde 28’lik "sefalet zammına" karşı işçilerin yüzde 50 net zam talebi ifade edildi.

DGD-SEN öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme SOL Parti de destek verdi. Migros yönetiminin işçilerin sendikal haklarını engellenmesi ve 300’e yakın kişiyi işten çıkarması protesto edildi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu.

Yapılan açıklamada, "Migros depolarında çalışan 5 binin üzerinde işçi, Migros yönetiminin sunduğu %28’lik zam teklifine karşı, bu zam "sefalet zammıdır" diyerek iş bıraktı, depo işleyişini durdurdu. Yoksulluk ve enflasyon baskısı altındaki milyonlarca yurttaş da bu direnişle birlikte umutlandı, cesaretlendi, güçlendi" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMAYI DEPO İŞÇİSİ OKUDU

Açıklamayı okuyan depo işçisi Ergün, "Depolarda işçilere baskı kuruldu, eylem yapan işçiler fişlendi, işten atma ile tehdit edildi ve akabinde, 300’e yakın işçi toplu bir şekilde işten çıkartıldı. Ancak işçiler yılmadı, depo içlerinde, depo önlerinde, Migros patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylemlerini sürdürüyorlar. İşçilerin talepleri haklıdır, meşrudur ve hızlıca karşılanmalıdır. İşçilerin yaptıkları iş karşılığında talep ettikleri ücretler karşılanmalı, tüm hakları verilmelidir. İşten atılan işçiler geri alınmalı, depolardaki baskı ve mobbing sona ermelidir. İşçilerin sendikası DGD-SEN meşru muhattap olarak kabul edilerek bir an önce müzakere yapılmalı ve mağduriyetler giderilmelidir" diye konuştu.

Basın açıklamasında talepler şu şekilde sıralandı:

"-İşçilerin ücretlerine yüzde 50 net zam yapılması.

-Vergi kesintilerinin işçiler yerine Migros tarafından ödenmesi.

-Taşeron yerine doğrudan Migros kadrosuna geçilmesi.

-Depolardaki baskı ve mobbingin son bulması."