İzmir'de minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel
  14.09.2025 10:38
  • Giriş: 14.09.2025 10:38
  • Güncelleme: 14.09.2025 10:50
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesinde bisikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde, karşı şeride geçmesi sonucu R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

