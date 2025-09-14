İzmir'de minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bisikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde, karşı şeride geçmesi sonucu R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüs sürücüsü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.