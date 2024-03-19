İzmir'de MLKP ve ESP'ye operasyon: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık beyanları ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma kapsamında MLKP ve ESP'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda ESP Eş Genel Başkanı Ebru Yiğit'in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel 19.03.2024 13:54 Giriş: 19.03.2024 13:54

Güncelleme: 19.03.2024 14:02 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA