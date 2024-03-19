İzmir'de MLKP ve ESP'ye operasyon: 4 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık beyanları ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma kapsamında MLKP ve ESP'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda ESP Eş Genel Başkanı Ebru Yiğit'in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Marksist Leninist Komünist Parti ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP ve ESP'ye yönelik soruşturma yürüttü.
Tanık beyanları ile fiziki takip tespitleri sonucu, MLKP yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda İzmir'de çeşitli faaliyetler organize ettiği iddia edilen kişilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.
Aralarında ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit’in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan doküman ve dijital materyale el konuldu.