İzmir'de müştemilatta çıkan yangında yaralanan bebek hastanede öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisinde Hüseyin Bükücü'ye ait çiftliğin müştemilat bölümünde, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Muhammet Mana (1), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili çiftlik sahibi Hüseyin Bükücü ile bebeğin anne ve babasının ifadesine başvuruldu. Müştemilat evde çiftlikteki tarım işlerinde çalışan iki Suriyeli ailenin yaşadığı, olay sırasında evde olmayan bebeğin anne ve babasının 3 çocuklarını diğer Suriyeli aileye emanet ederek işleri için İzmir'e gittikleri öğrenildi.