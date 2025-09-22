İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun çocuğun ölümüne yol açması: 2 firma yetkilisi tutuklandı

(İZMİR) - İzmir’in Menderes ilçesinde, ev taşınması sırasında kurulan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir’in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki çocuğun, bir nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile firmada yevmiye karşılığı çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firma yetkilileri, M.G. ve E.G, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, yabancı uyruklu çalışan A.H.M. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Eylül'de, Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Bir dairenin taşınması sırasında kurulan nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşındaki Ebrar Aktaş, dün Gaziemir ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.