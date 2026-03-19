İzmir'de öğrencilerden 19 Mart yürüyüşü: “Önümüze bırakın barikatı, duvar da örseniz onu da yıkarız"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerin birinci yıl dönümünde, İzmir’in Bornova ilçesinde üniversite öğrencileri, pankart ve dövizlerle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca “AKP’den hesabı öğrenciler soracak”, "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Öğrenciler yürüyor mücadele büyüyor" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "Kadın cinayetlerine, çocuk işçi ölümlerine, hırsızlığa, yolsuzluğa çekemedikleri barikatı öğrencilerin önüne çekenler duysun. Biz Beyazıt’tan aldığımız güçle önümüze bırakın barikatı, duvar da örseniz onu da yıkarız" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuku ayaklar altına alan bu darbeye karşı, ülkenin dört bir yanında yüz binlerce genç sokaklarda, kampüslerde, meydanlarda bir araya geldik. Halkın iradesine vurulan bu darbeye karşı direndik. Bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterdik. Gençliğin apolitik olduğunu söyleyenlere, bu ülkenin geleceğini kuracak iradenin bizde olduğunu hep beraber kanıtladık. Attığımız sloganlar, söylediğimiz türküler, alkışlarımız, ıslıklarımız sarayı titretti. Her yanını korku sarmış iktidardan yana cevap gecikmedi. Yüzlerce arkadaşımız, demokratik haklarını kullandıkları için keyfî biçimde gözaltına alındı. Saray bu gözdağı operasyonunu eylemler boyunca sürdürdü. Keyfî gözaltılar ve tutuklamalarla, şafak operasyonlarıyla gençliği korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. Fakat bütün girişimleri kararlılığımız karşısında boşa düştü. Korkar, pes eder sandıkları gençliğin mücadelesi, dayanışması daha da kuvvetlendi. O kadar korkmuş olacaklar ki birçok üniversitede arkadaşlarımıza uydurma gerekçelerle soruşturmalar başlatıldı. Yaşadığı memleketin geleceği için bir avuç eli kanlının karşısına dikilen gençlerin eğitim hakkı ellerinden alınmaya çalışıldı.

Bugün hala daha Hacettepedeki dostlarımız, okullarında mesnetsiz soruşturmalarla boğuşmakta. O günden bu yana yılmadık. Geleceğimizi çalan bu karanlık düzene, onun Türkiye’deki temsilcisi AKP’ye, tek adam rejimine karşı mücadele ettik. Biliyoruz ki halkta hiçbir meşruiyeti kalmayan bu düzen elbette bizim irademizle, inadımızla onların başına yıkılacak. Halkın iradesine ket vurmaya çalışanların karşısında bu ülkenin aydınlık yüzleri; gençler, öğrenciler, biz varız. Bugün tekrar buradayız. İzmir’de tarihin akışını değiştirdiğimiz, kendi hikâyemizin başlangıcını yaptığımız bu meydandan tekrar duyuruyoruz: Kadın cinayetlerine, çocuk işçi ölümlerine, hırsızlığa, yolsuzluğa çekemedikleri barikatı öğrencilerin önüne çekenler duysun. Biz Beyazıt’tan aldığımız güçle önümüze bırakın barikatı, duvar da örseniz onu da yıkarız."