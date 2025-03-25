İzmir'de öğrencilerin eylemleri sürüyor
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından adalet ve demokrasi talebiyle yurdun her tarafına yayılan protesto dalgası en çok üniversiteleri etkiledi. Dersleri boykot eden Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de eylemlerine devam ediyor.
Berfin BAYSAN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki protestolar sürüyor.
Akademik boykot kararı alan Ege Üniversitesi öğrencileri forum düzenledi. Yoğun katılımıyla dikkat çeken forum öncesi kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklaması okuyan öğrenci, “Her geçen gün daha fazla arkadaşımızı gözaltına alıyorlar. Mücadelemiz, gözaltına alınan arkadaşlarımız için devam edecektir. Eylemlerimizi büyütmek ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm öğrenci arkadaşlarımızı Büyükpark’a davet ediyorum. Havalar ısındıkça çadırlarımızı kuralım ve pankartlarımızı açalım. Sabaha kadar kalabalıkla dönüşümlü nöbet tutalım Büyükpark’ta Gezi ruhunu yaşatalım. Büyükpark'ı bir direniş alanına çevirelim” dedi.
ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÇAĞRI
Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi de, öğrencilerin eylemlerine destek olabilmek için tüm akademisyenleri desteğe çağırdı. Ege Üniversitesi 1 No’lu Yemekhane’nin önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik ve anayasal hakların kullanımından yana olduğumuzu bildiriyoruz” şeklinde konuştu.
İzmir'de öğrencilerin eylemleri sürüyor: Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste yürüyüş düzenledihttps://t.co/Mr2BSIH14b pic.twitter.com/jJQ6DcLKwj— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025
Tüm öğretim elemanlarına çağrı yapan Körükmez, “Tüm öğretim elemanlarını öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz” diye konuştu.
AKŞAM HASANAĞA’DA BULUŞALIM
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de günlerdir süren direniş devam ediyor.
Üniversitenin yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, kampus içerisindeki stadyuma kadar yürüdü. Sloganlarla yürüyüşü sürdüren öğrenciler akademik boykotta. Yürüyüş sonunda saat 19.00’da Buca’da bulunan Hasanağa Bahçesi’nde bir araya gelme ve direnişi sürdürme çağrısı yapıldı.