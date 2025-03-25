İzmir'de öğrencilerin eylemleri sürüyor

Berfin BAYSAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki protestolar sürüyor.

Akademik boykot kararı alan Ege Üniversitesi öğrencileri forum düzenledi. Yoğun katılımıyla dikkat çeken forum öncesi kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın açıklaması yapıldı.

Ege Üniversitesi'nde derslikler boşaldı. / Fotoğraf: BirGün Ege

Basın açıklaması okuyan öğrenci, “Her geçen gün daha fazla arkadaşımızı gözaltına alıyorlar. Mücadelemiz, gözaltına alınan arkadaşlarımız için devam edecektir. Eylemlerimizi büyütmek ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm öğrenci arkadaşlarımızı Büyükpark’a davet ediyorum. Havalar ısındıkça çadırlarımızı kuralım ve pankartlarımızı açalım. Sabaha kadar kalabalıkla dönüşümlü nöbet tutalım Büyükpark’ta Gezi ruhunu yaşatalım. Büyükpark'ı bir direniş alanına çevirelim” dedi.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÇAĞRI

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi de, öğrencilerin eylemlerine destek olabilmek için tüm akademisyenleri desteğe çağırdı. Ege Üniversitesi 1 No’lu Yemekhane’nin önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Öğrencilerin kendi öğrenim hayatlarına dair aldıkları kararlara saygı duyuyor ve onları destekliyoruz. Bu süreçte hiçbir öğrencimizin hak kaybı yaşamayacağı şekilde hareket edeceğimizi, insan haklarına, bir arada yaşam savunusuna dair tüm demokratik ve anayasal hakların kullanımından yana olduğumuzu bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir'de öğrencilerin eylemleri sürüyor: Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste yürüyüş düzenledihttps://t.co/Mr2BSIH14b pic.twitter.com/jJQ6DcLKwj — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025

Tüm öğretim elemanlarına çağrı yapan Körükmez, “Tüm öğretim elemanlarını öğrencilerimizin demokratik haklarını kullanma iradeleri sonucunda zarar görmeyecekleri şekilde tavır almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

AKŞAM HASANAĞA’DA BULUŞALIM

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de günlerdir süren direniş devam ediyor.

Fotoğraf: BirGün Ege

Üniversitenin yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, kampus içerisindeki stadyuma kadar yürüdü. Sloganlarla yürüyüşü sürdüren öğrenciler akademik boykotta. Yürüyüş sonunda saat 19.00’da Buca’da bulunan Hasanağa Bahçesi’nde bir araya gelme ve direnişi sürdürme çağrısı yapıldı.