İzmir'de okul bahçesinde öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı.

Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.