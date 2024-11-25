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İzmir'de okul bahçesinde öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 25.11.2024 14:35
  • Giriş: 25.11.2024 14:35
  • Güncelleme: 25.11.2024 14:35
Kaynak: AA
İzmir'de okul bahçesinde öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı.

Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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