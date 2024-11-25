İzmir'de okul bahçesinde öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 6 kişi yaralandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı.
Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.