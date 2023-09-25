İzmir'de ölü bulunan Down sendromlu kişi, son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Karaburun ilçesinde kaybolduktan sonra yol kenarında ölü bulunan Down sendromlu Durukan Hamamcı'nın (30) cenazesi toprağa verildi.
Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Kösedere Mahallesi Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından, aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, Hamamcı'nın yakınlarının yanı sıra Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da katıldı.
Kaymakam Kaykaç, yaptığı açıklamada, Hamamcı'nın vücudunda darp veya yara izi bulunmadığını bildirdi.
Kösedere Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Durukan Hamamcı, 23 Eylül'de sabah saatlerinde kaybolmuştu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.
Arama çalışmaları sonunda dün, Hamamcı'nın cenazesi, evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında, yol kenarında bulunmuştu.