İzmir'de on binler ses yükseltti: Geleceğimizi kazanacağız

Tutuklamalara karşı tüm Türkiye'de tepkiler sürüyor. İzmir'de de Emek Demokrasi Güçleri tarafından yapılan çağrıyla tutuklamalara karşı eylem düzenledi.

Lozan Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na düzenlenen yürüyüşe, siyasi partiler, odalar ve dernekler, demokratik kitler örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylemde konuşan bir öğrenci, "Polislere sesleniyorum, beni gözaltına almayın. Biz sizin de hakkınızı savunuyoruz. Bizler geleceğimizi kazanacağız. Ne olursa olsun kazanacağız. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün ön seçim yaptık. Milyonlarca insan oy kullandı. Bu halk yenilmez. Birlik beraberlikle kazanacağız. Bu ülkede herkes adalet istiyor. Ekrem Başkanı özgürlükten mahkum bıraktılar. Biz adaleti, özgürlüğü istediğimiz için buradayız. Bu ülkeye adalet geldiği zaman, diktatörler sustuğu zaman gelecek. Herkes için mücadeleyi yapacağız. Biz gelecek istiyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Üniversitelerde direnen öğrenciler de sahneye çıktı. Öğrenciler üniversitelerde boykot çağrısında bulunurken, sahneye çıkan bir üniversite öğrencisi, "Günlerdir direniyoruz. Geleceğimizi kazanmak için direniyoruz. Elbet kazanacağız. Bu mücadeleyi büyüteceğiz. Okullarda, sokaklarda her yerde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.