İzmir'de operasyon: 6'sı polis 9 kişi gözaltında

İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin de eski komiser yardımcısı olduğu belirtildi.

Güncel 29.05.2024 09:23 Giriş: 29.05.2024 09:23

Güncelleme: 29.05.2024 09:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)