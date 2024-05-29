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İzmir'de operasyon: 6'sı polis 9 kişi gözaltında

İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin de eski komiser yardımcısı olduğu belirtildi.

Güncel
  • 29.05.2024 09:23
  • Giriş: 29.05.2024 09:23
  • Güncelleme: 29.05.2024 09:27
Kaynak: AA
İzmir'de operasyon: 6'sı polis 9 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İzmir'deFETÖ'ye yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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