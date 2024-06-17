Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, helikopter ve arazözün müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 17.06.2024 15:25
  • Giriş: 17.06.2024 15:25
  • Güncelleme: 17.06.2024 15:25
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

İzmir'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yaşanan yangına müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

BirGün'e Abone Ol