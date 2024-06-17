İzmir'de orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, helikopter ve arazözün müdahalesi sürüyor.

Güncel 17.06.2024 15:25 Giriş: 17.06.2024 15:25

Güncelleme: 17.06.2024 15:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA