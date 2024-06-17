İzmir'de orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, helikopter ve arazözün müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yaşanan yangına müdahale ediliyor.
Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.