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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 12.50 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 29.06.2024 13:54
  • Giriş: 29.06.2024 13:54
  • Güncelleme: 29.06.2024 13:54
Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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