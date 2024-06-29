İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 12.50 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel 29.06.2024 13:54 Giriş: 29.06.2024 13:54

Güncelleme: 29.06.2024 13:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA