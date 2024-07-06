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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre
  • 06.07.2024 16:51
  • Giriş: 06.07.2024 16:51
  • Güncelleme: 06.07.2024 16:53
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını

İzmir Ödemiş'in kırsal Artıcak Mahallesi Subatan Yaylası mevkisinde, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, bölgeye sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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