İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki seyir terasında mevkiinde saat 15.45'te henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir'in Buca ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan orman yangınına müdahale ediliyor.
Zafer Mahallesi'ndeki seyir terasında mevkiinde saat 15.45'te orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölygeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.