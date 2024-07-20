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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki seyir terasında mevkiinde saat 15.45'te henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel
  • 20.07.2024 17:19
  • Giriş: 20.07.2024 17:19
  • Güncelleme: 20.07.2024 17:25
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Buca ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yaşanan orman yangınına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'ndeki seyir terasında mevkiinde saat 15.45'te orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölygeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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