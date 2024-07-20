İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi'ndeki seyir terasında mevkiinde saat 15.45'te henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel 20.07.2024 17:19 Giriş: 20.07.2024 17:19

Güncelleme: 20.07.2024 17:25 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA