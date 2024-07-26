İzmir'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.21 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Güncel 26.07.2024 16:11 Giriş: 26.07.2024 16:11

Güncelleme: 26.07.2024 16:15 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA