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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.21 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Güncel
  • 26.07.2024 16:11
  • Giriş: 26.07.2024 16:11
  • Güncelleme: 26.07.2024 16:15
Kaynak: İHA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde saat 14.21’de ormanlık alanda başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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