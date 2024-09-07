Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Güncel
  • 07.09.2024 15:24
  • Giriş: 07.09.2024 15:24
  • Güncelleme: 07.09.2024 15:25
Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla’da orman yangını
BirGün'e Abone Ol