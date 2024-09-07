İzmir'de orman yangını
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.
Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.