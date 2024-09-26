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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saat 12.33 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel
  • 26.09.2024 14:19
  • Giriş: 26.09.2024 14:19
  • Güncelleme: 26.09.2024 14:26
Kaynak: ANKA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: AA /Arşiv

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saat 12.33 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yenikurudere Mahallesi'nde bugün saat 12.33 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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