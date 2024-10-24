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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 24.10.2024 14:13
  • Giriş: 24.10.2024 14:13
  • Güncelleme: 24.10.2024 14:17
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: AA / Arşiv

İzmir'de tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Kınık ilçesi Balaban Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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