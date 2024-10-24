İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kınık ilçesinde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
İzmir'de tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Kınık ilçesi Balaban Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.