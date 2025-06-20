İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kınık ilçesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA
İzmir''in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.