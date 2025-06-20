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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın başladı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 20.06.2025 14:40
  • Giriş: 20.06.2025 14:40
  • Güncelleme: 20.06.2025 14:40
Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir''in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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