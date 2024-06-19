İzmir'de orman yangını çıktı, müdahale sürüyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
İzmir'in Karaburun'un ilçesinde Kuyucak mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle sürüyor.
Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
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