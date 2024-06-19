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İzmir'de orman yangını çıktı, müdahale sürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çevre
  • 19.06.2024 16:27
  • Giriş: 19.06.2024 16:27
  • Güncelleme: 19.06.2024 16:31
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını çıktı, müdahale sürüyor
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Karaburun'un ilçesinde Kuyucak mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevler müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle sürüyor. 

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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