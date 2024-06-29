İzmir'de orman yangını: Çok sayıda ev tahliye edildi

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 12.50 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına ilişkin açıklama yapan MSB, TSK'ye ait 5 helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.

TSK'YE AİT 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

KUŞADASI'NIN DUMAN BULUTUNA BOĞDU

Yangının oluşturduğu bu yoğun duman, Kuşadası’nda güneşin ışınlarını engelleyerek adeta karanlık bir örtü oluşturdu.



Yangın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar büyük endişe yaşarken, yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri seferber edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, Kuşadası’nda olağan dışı görüntülere sahne oldu. Güneşi kapatan yoğun duman bulutları, şehri karanlığa gömerken, gökyüzünde beliren kızıllık ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, bu sıra dışı doğa olayını görüntülemek için cep telefonlarına sarılırken, yetkililer ise bölgedeki halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Yangının bölgedeki ormanlık alanlara verdiği zarar henüz tam olarak tespit edilememiş olsa da, ilk belirlemelere göre geniş bir alanda etkili olduğu düşünülüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.