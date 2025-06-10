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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 10.06.2025 13:48
  • Giriş: 10.06.2025 13:48
  • Güncelleme: 10.06.2025 13:52
Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fotoğraf: AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızılüzüm Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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