İzmir'de orman yangını: İki mahalle tahliye edildi, 3 ev zarar gördü

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 3 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.

Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI

Karşıyaka Belediyesi, hayvan barınağı için çağrı yaptı:

"Yangın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne doğru yaklaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz."