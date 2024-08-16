İzmir'de orman yangını: İki mahalle tahliye edildi, alevler yan ilçeye ulaştı!

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Öte yandan itfaiyenin de 730 personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 100 adet yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 3 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.

Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

YANGIN SANAYİ'YE ULAŞTI

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi.

Hem havadan hem karadan yapılan müdahalelere rağmen yangın Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Sanayi Sitesi'ne ulaştı.

ALEVLER BAYRAKLI'YA ULAŞTI

Ormanda çıkan yangında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI

Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabı X'ten hayvan barınağı için çağrı yaptı:

"Yangın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne doğru yaklaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz."

CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İl AFAD Merkezi’nde; İzmir Valiliği ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Bayraklı’da Körfez Mahallesi’nde, Doğançay Mahallesi’nde ve Seyir Tepesi eteklerinde yangına yoğun müdahelemiz devam etiği iletildi.

EVLERİ ZARAR GÖREN YURTTAŞLARA DESTEK

Tugay, evleri zarar gören yurttaşlar için barınma ve yiyecek ihtiyacı sağlayacak ardından evlerinin onarımı için destek verileceğini açıkladı.

Örnekköy Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki hayvanların tahliyesinin gerçekleştiğini, Celal Üner Hayvan Bakımevi'ndekilerin ise tahliyesinin devam ettiğini duyurdu.