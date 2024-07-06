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İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 14:16
  • Giriş: 06.07.2024 14:16
  • Güncelleme: 06.07.2024 14:16
Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle alevlere müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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