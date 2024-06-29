İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 12.50 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına ilişkin açıklama yapan MSB, TSK'ye ait 5 helikopterin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

TSK'YE AİT 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."