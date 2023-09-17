İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir’deki orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı’na düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılmıştı.

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla beraber yeniden başladı.



Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3’ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangında, tedbiren Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkiindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı.

HELİKOPTER, TAHTALI BARAJI'NA DÜŞTÜ



Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri ise, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA



Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."



3 KİŞİ ARANIYOR



Gece boyunca emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları yürütüldü. Dalgıç adamlarla yürütülen çalışmalar henüz sonuç vermezken, günün aydınlanmasıyla beraber arama kurtarma helikopterleri de çalışmalara destek verdi. Kayıp 3 kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.



YANGINA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI



Öte yandan günün ilk ışıklarıyla beraber, yangına da havadan müdahale yeniden başladı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin müdahalesiyle birlikte yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.