İzmir'de orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Hastaneye kaldırılan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personelinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi
Kaynak: AA
İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan Dönertaş ve Dilsiz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.